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Китай и США создали группу для борьбы с финансовыми рисками

Народный банк Китая сообщил о достижении договоренности с Министерством финансов США о назначении контактных лиц для решения будущих «финансовых стрессовых ситуаций». Это редкий пример поиска общей почвы между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет Bloomberg.

Китай и США создали группу для борьбы с финансовыми рисками
© globallookpress.com

Согласно заявлению ЦБ Китая, стороны «обменялись списками контактов по финансовой стабильности» в ходе пятого заседания Финансовой рабочей группы, созданной после визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай в прошлом году.

«Народный банк Китая и Министерство финансов США подписали обмен нотами об укреплении китайско-американского сотрудничества в области финансовой стабильности», — говорится в сообщении китайского регулятора о встречах 15-16 августа.

По словам представителя Минфина США, встречи были посвящены таким темам, как макроэкономическая и финансовая стабильность, управление Международным валютным фондом и вопросы рынков капитала.

Впервые в заседаниях приняли участие финансовые организации, хотя их названия не были раскрыты. Обсуждались вопросы устойчивого финансирования и возможные области сотрудничества.

«Это важный шаг для укрепления финансовой стабильности и снижения рисков в глобальной экономике», — заявил представитель Народного банка Китая.

До этого стало известно, что замещение Китая в мировом производстве меди потребует от Запада около $85 млрд инвестиций. Сейчас Китай контролирует 97% мощностей по выплавке меди, обеспечивая около 3 млн тонн продукции. Попытка отказаться от китайской индустрии может разрушить цепочку поставок и привести к росту цен на медь.

Экономика
Джанет Йеллен
Международный валютный фонд
Казначейство США