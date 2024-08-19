Аналитики оценили, что будет с рублем перед налоговым периодом

Рубль завершил прошлую неделю ослаблением. По итогам пятничных торгов внебиржевой курс доллара составил 89,44 ₽ — на 2,54 ₽ выше, чем неделей ранее. ЦБ за это время повысил официальный курс только на 0,91 ₽, до 88,91 ₽.

Рынок постепенно адаптируется к проблемам с проведением валютных платежей китайскими банками и изоляцией юаневой ликвидности на Мосбирже, что привело к дефициту юаней на внебиржевом рынке и вызвало всплеск спроса на токсичные валюты, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. С учётом приближения налоговых выплат 28 августа курс доллара может откатиться под 88 ₽ в начале недели, прогнозирует аналитик.

Курс рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка составит 87–89 ₽ на этой неделе, ожидает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«С одной стороны, рубль может получать локальную поддержку от подготовки компаний к налоговому периоду и базовую — от относительно комфортных цен на нефть и газ и высоких ставок в экономике. С другой стороны, процесс адаптации импортёрами товарно-денежных связей продолжается, и с ним восстанавливается спрос на иностранную валюту», — объясняет эксперт.

По его прогнозу, в сентябре курс рубля может отступить к 90 ₽ за доллар.