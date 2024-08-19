Названа доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем

Министр финансов РФ Антон Силуанов оценивает долю расчетов в нацвалютах между РФ и Китаем в более чем 90%. Соответствующей информацией он поделился в ходе Десятого Российско-Китайского финансового диалога, передает агентство «Прайм».

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Силуанов встретился с министром финансов КНР Лань Фоанем. Он указал на важность в переходе на расчеты в национальных валютах. По его словам, это сделать уже удалось. Как уточнил министр, свыше 90% расчетов проходят в рублях и юанях.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с председателем Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что России и Китаю в 2023 году практически полностью удалось перейти на использование национальных валют во взаимных расчетах. По его словам, если в 2020 году доля рубля и юаня в двусторонних платежах составляла около 20%, то сейчас страны фактически избавились от валют третьих государств.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что Россия вместе с центральными банками стран БРИКС прорабатывает запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.