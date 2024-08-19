Названа доля отечественных яблок в российских магазинах

В России доля отечественных яблок в торговых точках составила почти 90%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику, которую подготовили эксперты программы лояльности «Х5 Клуба» к Яблочному Спасу.

Наибольшее количество продукции наблюдается в магазинах Московского региона (92%) и Ленинградской области (88%), наименьшее — в Астраханской области (79%). Доля ввезенных в страну яблок на полках магазинов составляет не более 14%, а в столице и Московской области — не более 8%.

Отмечается, что этот фрукт можно встретить в покупках граждан РФ не так часто, как раньше (в 4,5% случаев, что на 0,4% ниже показателей 2023-го). В день Яблочного Спаса число покупок с яблоками увеличивается в среднем на 0,5%, а затем падает до стандартных значений, подчеркивают эксперты.

«Россияне чаще всего выбирают зеленые яблоки, следует из результатов аналитики. Второе место по популярности занимают фрукты желтого цвета, на третьем и четвертом — красные и мульти», — пишет издание.

В 2024 году Яблочный Спас выпал на понедельник. Яблочный Спас – народное название церковного праздника Преображения Господня. Он входит в число двунадесятых (12-ти главных православных торжеств).