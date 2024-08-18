Экономист заявил, что золото становится “тихой гаванью” на фоне других активов

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов прогнозирует, что в ближайшем будущем роль золота и валютных резервов в российской экономике уменьшится.

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Это связано с развитием цифрового рубля, цифровых финансовых активов и криптовалют. При этом стоимость золота на биржах продолжает расти, что влияет на объём золотовалютных резервов страны. В настоящее время Центробанк формирует фонд национального благосостояния наполовину из золота.

По словам эксперта, дефицит золота и ограниченная его добыча не позволяют банкам наращивать запасы этого металла.

Ранее стало известно о том, что доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня. Также ранее сообщалось, что цены на благородный металл обновили исторический максимум.