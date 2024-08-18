Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль

Колумбия прекратила поставки угля в Израиль, следует из проекта указа президента страны Густаво Петро. Об этом пишет РИА Новости.

«Запрещен экспорт в Государство Израиль угля», - говорится в документе.

Колумбия в мае 2024 года разорвала дипломатические отношения с Израилем. Решение принято на фоне операции в секторе Газа.

Ранее глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал президента Колумбии «антисемитом», передает «Радиоточка НСН».