Банку России предложили изменить схему определения курса юаня

Спред между кросс-курсом юаня к доллару США в России и курсом юаня к американской валюте на форексе поднимает вопрос о том, как ЦБ должен определять официальный курс китайской валюты, говорят опрошенные «Ведомостями» экономисты. В частности, они предлагают Банку России определять официальный курс китайской валюты не на основе биржевых сделок, как сейчас, а на основе внебиржевых – как с долларом и евро.

Всю неделю спред находился на повышенных уровнях: по результатам торгов в пятницу он составил почти 3%, что нетипично много для внутреннего рынка. Эксперты «Ингосстрах-инвестиций», Совкомбанка, «Ренессанс капитала» и «Эксперт РА» связывают разницу в курсе китайской валюты с тем, что в России курсы основных валют формируются в разных слабо взаимосвязанных сегментах валютного рынка — биржевом и внебиржевом.

Сейчас Банк России определяет официальный курс юаня на основе биржевых сделок, в отличие от доллара и евро: их курс рассчитывается по внебиржевым сделкам. Однако опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают: такая тактика ЦБ с юанем не только вызывает трудности в международных расчетах, но и искажает понимание справедливого курса иностранных валют, а также снижает доверие к официальным данным регулятора.

Представитель Банка России в комментарии газете парировал: репрезентативность данных как по биржевому, так и по внебиржевому сегменту валютного рынка достаточна для корректного расчета официальных курсов основных валют. По его словам, отклонения внутренних кросс-курсов от мировых возможны и происходили ранее. Они отражают различия в фактическом балансе спроса и предложения по отдельным валютам на внутреннем рынке.

По словам источников «Ведомостей» в двух крупных банках, фиксация курса основных валют должна идти в одном сегменте рынка. ЦБ действительно лучше использовать единый механизм для установления курсов, согласен главный макроэкономист «Ингосстрах-инвестиций» Антон Прокудин. В «Эксперт РА», наоборот, считают странным отказываться от использования биржевого курса при определении официального, пока торги юанем на Мосбирже продолжаются, уточняет главный экономист рейтингового агентства Антон Табах. Но ЦБ мог бы рассмотреть переход на расчет официального курса юаня одновременно на биржевой и внебиржевой основе, добавляет он.

Три курса

Сейчас на российском рынке есть системный переизбыток предложения юаня, в том числе из-за операций ФНБ, рассказал «Ведомостям» собеседник в крупном банке: предложение юаней слишком большое относительно спроса на юань как инструмент сбережений. Это приводит к небольшому занижению кросс-курса «доллар-юань» на внутреннем рынке и создает арбитраж, который ранее закрывали в первую очередь иностранные банки за счет продажи юаней в офшор за рубли, концентрирующиеся там в результате внешнеэкономической деятельности.

К тому же после санкций на Мосбиржу большое предложение юаня на бирже осталось, но сузились и подорожали каналы ввода и вывода юаня на внебиржевой рынок и в офшор, поскольку несанкционные контрагенты, в том числе зарубежные, больше не хотят взаимодействовать с Мосбиржей из-за риска подпасть под вторичные ограничения. На межбанковском рынке каналы движения валюты также узкие, поскольку там есть и подсанкционные, и неподсанкционные игроки, которые не могут взаимодействовать между собой под угрозой вторичных ограничений, отмечает собеседник в банке.

По той же причине страха вторичных санкций ухудшается ситуация с движением юаня в офшор и растет стоимость международных транзакций. Отечественный валютный рынок сейчас фактически разделен на три сегмента – биржевой, внебиржевой (межбанковский) и офшорный, констатирует собеседник. С этим мнением согласны экономисты «Эксперт РА», «Ингосстрах-инвестиций», Совкомбанка и «Ренессанс капитала».