В США рассказали о ставшем кошмаром для американцев кризисе

На рынке недвижимости США образовался кризис из-за действий Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает издание The Financial Times (FT).

В материале отмечается, что из-за высоких ключевых ставок по ипотеке жители США не могут приобрести жилье. Те же американцы, которые успели взять жилье при более низкой ставке, не желают продавать его и приобретать новое. Из-за этого рынок жилья в США не растет.

Политический эксперт Антхуан Сирайт отметил, что недвижимость составляет часть так называемой американской мечты. Однако, по его словам, в условиях кризиса попытка приобрести жилье обернулась для жителей США кошмаром.

Издание также подчеркивает, что жилищный вопрос может повлиять на исход выборов президента США. В частности, отмечает FT, американцы будут отдавать голоса за кандидата, который намерен стабилизировать рынок аренды жилья.

Ранее экономике США предрекли крупнейший крах в истории. Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что этот кризис может избавить мир от зависимости от доллара.