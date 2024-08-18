Аналитик рассказал, чем плох для России обвал доллара до 60 рублей

Сильное укрепление рубля по отношению к доллару до конца 2024 года может привести к негативным последствиям для российской экономики. Такой сценарий может сбыться, если произойдет резкий рост стоимости энергетических ресурсов, изменится геополиическая обстановка, а регулятор запустит новый виток ужесточения денежно-кредитной политики в стране, рассказал для агентства «Прайм» аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында.

© Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Активные движения рубля на уходящей неделе привлекли много внимания. Основное влияние на курсы иностранных валют в России в настоящее время оказывает реализуемая денежно-кредитная политика Банка России и события внутри страны. Но, как и раньше, значение имеет и то, что происходит за ее пределами. Изменение путей товарных и денежных потоков, появление тревожных новостей и прочие факторы способны спровоцировать отклонения котировок от устоявшихся трендов», — объяснил специалист.

По его словам, вопреки ограничениям и новым условиям работы компаний-экспортеров в РФ все еще поступает выручка в иностранной валюте, и на внутреннем рынке накапливаются валютные резервы, что приводит к укреплению нацвалюты. Негативным фактором для рубля могут стать смягчение нормативов по продаже экспортерами валютной выручки и возможное обострение геополитической ситуации.

Если до конца года все эти факторы останутся неизменными и не произойдет непредсказуемых серьезных потрясений, американская валюта может остаться в районе 87–96 рублей. Другой сценарий, который также просматривается во втором полугодии — сильное укрепление рубля до 60 за доллар.

«Доллар по 60 рублей возможен, более того, мы жили при таком курсе в 2017–2019 годах, а затем летом 2022 года, правда, недолго. Но сейчас реализация этого сценария приведет к тому, что экспортеры недополучат валютную выручку. Это способно в конечном счете спровоцировать разрастание дефицита бюджета РФ, а также ускорение инфляции выше нормы», — предупредил Дында.

Аналитик напомнил, что ранее власти прибегали к мерам, которые смгли приостановить быстрое укрепление рубля, в том числе путем смягчения требований к нормам продажи валютной выручки до 40%. Но идти и далее по этому пути вряд ли получится.

Экономист дал прогноз по курсу рубля и ключевой ставке ЦБ

«На текущий момент возможность резкого укрепления рубля оценивается как низкая. При этом компонент волатильности теперь выше, чем ранее. Это обеспечит широкую амплитуду курсовых колебаний в короткие отрезки времени, особенно в отсутствие явных катализаторов», — закобчил Руслан Дында.

Наиболее надежный и протой способ инвестирования вусловиях высоких ставок — депозит в рублях. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений.