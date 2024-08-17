Евросоюз уличили в подталкивании Украины к продлению транзита газа из РФ

Евросоюз подталкивает Украину к продлению транзита российского газа, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, чьи слова приводит РИА Новости. По мнению аналитика, экономически ЕС проигрывает в глобальной конкуренции без голубого топлива из РФ.

В последнее время поставки из России растут, а не сокращаются. Экономически ЕС серьезно проигрывает в глобальной конкуренции без нашего газа. Поэтому при улучшении условий нельзя исключать попыток с их стороны хотя бы частично восстановить торговлю, — поделился мнением Гривач.

Атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, говорится в материале агентства, поставили под вопрос транзит российского газа. Объясняется это тем, что в районе боев находится единственная артерия в Центральную и Западную Европу. В первую очередь от этого зависит снабжение голубым топливом Словакии и Австрии.

Бесперебойная подача газа через станцию «Суджа» не помешала росту котировок. Только за 12 августа они достигли рекордных за год $480 (около 43 тысяч рублей) за тысячу кубометров топлива. Небольшое снижение котировок посеяло панику.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что реакция на это во многом эмоциональная. По его мнению, полное перекрытие чревато недостатком газа в холодный сезон.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков раскрыл, поднимутся ли цены на голубое топливо в Европе. Аналитик отметил, что повлиять на это могут непредвиденные обстоятельства.