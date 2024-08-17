Иран готов проводить российский газ через свою территорию, заявил Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали на Каспийском форуме в Астрахани. По его словам, которые приводит ТАСС, республика заинтересована в работе с РФ. В прошлом году Россия заняла первое место по внешним инвестициям в Иране, уточнил он.

© News.ru

Мы очень заинтересованы работать с РФ. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана, — сказал посол.

Сербский министр Ненад Попович, курирующий внешнеэкономические связи страны, ранее заявил, что Сербия платит лучшую цену за газ из России среди всех европейских стран. По его словам, Москва и Белград заключили очень выгодный контракт.

До этого член Европарламента от Нидерландов Том Берендсен подчеркивал, что страны — участницы ЕС рискуют стать зависимыми от российского газа и попасть в «ловушку». По его словам, в мае текущего года объединение импортировало топливо из РФ на 30% больше, чем в сентябре 2022 года. Более того, как отметил политик, Москва снижает цены на энергоресурсы, чтобы обойти других поставщиков.

Заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев перед этим заявил, что поставки энергетических ресурсов России в недружественные государства снизился с 40% до 19%. Однако, отметил он, российский экспорт существенно увеличился в Евразии.