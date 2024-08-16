Дерипаска нашел новую причину проблем с доходами бюджетов регионов

Снижение на десять процентов доходов региональных бюджетов от налога на прибыль организаций в первом полугодии, а также падение поступлений налога на имущество организаций на 3,6 процента связано в первую очередь с высокой закредитованностью бизнеса и «громадными процентными ставками». Новую причину в своем Telegram-канале назвал миллиардер Олег Дерипаска.

Таким образом он прокомментировал статью РБК, где аналитики объясняли ситуацию высокой базой прошлого года, введением единого налогового счета, международными санкциями и значительным ростом цен на высокотехнологичное оборудование.

Все эти объяснения бизнесмен назвал ошибкой. Одновременно в материале указывалось, что за счет роста зарплат на 30 процентов выросли поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Полтора месяца назад Дерипаска во время дискуссии на Финансовом конгрессе Центробанка заявил, что в 2005, 2006 и 2007 годах в России была экономика мечты, то есть рыночная и конкурентная, толкающая страну вперед, но теперь в России сложно ее повторить. По его мнению, на возвращение к тем временам понадобится 12 лет.

Ключевая ставка Центробанка, от которой напрямую зависят ставки по кредитам и депозитам, с 26 июля равна 18 процентам годовых. Поводом для очередного повышения стал продолжающийся рост инфляции и инфляционных ожиданий, а также сохранение высокого уровня кредитования. При этом в ЦБ не исключают, что к концу года ставку снова придется повышать.