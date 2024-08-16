Цена золота установила новый исторический рекорд

Цена золота преодолела исторический рекорд. На бирже Comex в ходе торгов сентябрьские контракты подорожали почти на 1,4% и торгуются 16 августа выше отметки 2493 доллара за тройскую унцию.

Как сообщает Trading Economics, скачок цен на драгоценный металл вызван повышенным спросом инвесторов на надежные активы на фоне нестабильной биржевой ситуации. Кроме того, на ситуацию влияет усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и на Украине.

Трейдеры также продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Они склоняются к тому, что американский аналог Центробанка до конца года понизит процентную ставку на 100 базисных пунктов с нынешнего диапазона 5,25-5,5% годовых.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в связи с этими ожиданиями рыночные аналитики ожидают дальнейшего подорожания золота. Согласно прогнозам, до конца года цены могут достичь $2500 за тройскую унцию, а к середине 2025 года - $2600.