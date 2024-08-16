Стало известно, во сколько Западу обойдется замещение китайской меди

Попытка западных стран заместить Китай в мировом производстве меди потребует дополнительных инвестиций объемом около $85 млрд. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, Китай контролирует около 97% мировой выплавки и переработки меди, что соответствует 3 млн тонн продукции. Как отмечает издание, на протяжении последних пяти лет США и их союзники заявляют о необходимости снизить зависимость от поставок ключевых материалов из Китая. Впрочем, это не только потребует значительных инвестиций, но и замедлит глобальный энергетический переход, так как КНР производит значительную часть электрокабелей.

Как отмечается в статье, США и Бразилия имеют значительные запасы меди, в то время как Индия наращивает выплавку. Однако китайская продукция является дешевой и удовлетворяет стандартам экологичности, что делает ее конкурентоспособность на мировом рынке достаточно высокой.

Кроме того, на Китай приходится около половины мирового производства медной катанки. По оценке главы отдела по анализу горнодобывающей промышленности Wood Mackenzie Ника Пикенса, частичный перенос мощностей по производству конечной продукции из промежуточного сырья в Европу повысит себестоимость продукции. По его мнению, инициативы правительства США также не смогут обеспечить промышленности "долгосрочную стабильность".

"Американская идея отказа от малозатратной и высокоэффективной индустрии [Китая] повредит цепочкам производства", - привела газета слова профессора Народного университета Китая в Пекине Чжао Сицзюня.

Как он пояснил, несмотря на наличие у некоторых стран больших запасов, чем у Китая, преимущество КНР заключается в промышленной сфере.