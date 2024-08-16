Малиновое варенье в российских магазинах подорожало

В России зафиксировано повышение стоимости малинового варенья. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ресурса «Чек Индекс».

Напомним, что 16 августа - День малинового варенья. Этот праздник был придуман в 2015 году. В период с 1 июля по 10 августа текущего года средний чек на покупку этого десерта в магазинах продемонстрировал рост на 7% год к году, до 258 рублей за баночку 250 грамм.

Эксперты также наблюдают подорожание варенья в онлайн-сегменте. Так, рост оценивается в 9%. За год продукция в среднем повысилась в цене до 366 рублей за банку. По словам аналитиков ресурса, в связи со снижением садового урожая в домохозяйствах на фоне весенних заморозков и меньшего объема зимних заготовок в этом году спрос на варенье в торговых точках является более высоким.

Ранее в Минсельхозе Московской области сообщили, что в нынешнем сезоне под столицей удалось собрать 303 тонны урожая ягод. Там напомнили, что в Подмосковье выращивают клубнику, или землянику садовую, малину, голубику, красную и черную смородину, вишню. Кроме того, в регионе произрастают крыжовник, алыча и жимолость, добавили в ведомстве.