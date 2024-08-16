Россия резко нарастила вывоз угля

По итогам мая-июля 2024 года суммарные объемы вывоза российского угля увеличились на 27 процентов в сравнении с показателем февраля-апреля и достигли уровня в 37,3 миллиона тонн. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков агентства Platts.

© Lenta.ru

Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин резкого роста экспорта российского угля они отнесли заметное увеличение импорта этого вида топлива со стороны потребителей в Азиатско-Тихоокеанском (АТР) и Средиземноморском регионах. Ключевыми покупателями угля РФ за этот период времени стали Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Индия. Это было во многом обусловлено жаркой погодой в АТР.

Кроме того, пояснили аналитики, на прирост повлияла в том числе отмена российскими властями «курсовых» пошлин на экспорт энергетического угля и антрацита. Эта мера действует с 1 мая по 31 августа 2024 года, напомнили эксперты. В то же время в годовом выражении говорить о восстановлении отгрузок российского угля пока преждевременно, утверждают в Ассоциации морских торговых портов (АСОП). По их данным, за первые семь месяцев объемы перевалки этого вида топлива из РФ сократились на 11,4 процента и опустились до отметки в 112,6 миллиона тонн.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что временная отмена «курсовых» пошлин на вывоз российского угля была обусловлена большими убытками, которые продолжают нести отечественные экспортеры этого вида топлива. Так, по данным Росстата, в январе-феврале 2024 года 45,9 процента российских угольных компаний столкнулись с падением рентабельности на фоне снижения мировых цен на этот энергоресурс и европейского эмбарго.