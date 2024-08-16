Золотой валютный резерв России достиг рекордного уровня

Доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня. По данным российского Центробанка, золотой валютный резерв страны на 1 августа вырос до $602,05 млрд. Это максимум с марта 2022 года. Газета.Ru

Эксперт рынка драгоценных металлов Алексей Вязовский пояснил, что золото позволяет России не только сохранять макроэкономическую стабильность, не девальвировать рубль, но еще и прилично зарабатывать. По его словам, этот заработок во многом «бухгалтерский», но при необходимости его можно использовать в обход санкций (например, по свопам с Индией или Китаем). Lenta.ru

До этого сообщалось, что центробанки стран мира диверсифицируют резервы, избавляясь от доллара и юаня в пользу золота. runews24.ru