Как повышение ключевой ставки отразится на жизни граждан

26 июля Центральный банк впервые за семь месяцев изменил ключевую ставку, повысив ее с 16 до 18%. О последствиях такого решения для рынка рассказали эксперты в беседе с «Царьград ТВ».

За ростом ключевой ставки следует повышение процентных ставок по кредитам, пояснила экономист Екатерина Яхонтова. По ее словам, в таком случае заемные средства становятся для бизнеса еще дороже.

Специалист прогнозирует снижение конкурентоспособности на рынке. Как уточнила она, определенные фирмы будут вынуждены отложить или отменить планируемые ранее инвестиции и проекты.

По мнению экономиста Василия Колташова, в ближайшем будущем результат решений ЦБ увидеть не получится. Он считает, что рост ставки ЦБ остудит спекулятивную активность на рынке недвижимости. ЦБ подает сигнал, что текущий период является лучшим для накопления средств, указал специалист.

Экономист дал прогноз по курсу рубля и ключевой ставке ЦБ

«И главное, что мы должны увидеть - это, конечно, не какое-то изменение цен на продукты питания, а изменение на рынке недвижимости. То есть бешеный безумный рост цен должен быть остановлен», - заявил эксперт.

Ранее заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин заявил, что ключевая ставка может быть поднята до 20% и выше, если у Банка России будут сомнения в замедлении инфляции.