Казахстан отказался «слепо следовать» санкциям против России

Казахстан не будет «слепо следовать» санкциям против России, заявил заместитель премьера республики, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. News.ru

Он уточнил, что Казахстан не стал присоединяться к запрету на продажу шарикоподшипников, которые считаются товаром двойного назначения. По его словам, производство происходит по специфике, которая пользуется спросом только в Восточной Европе и странах бывшего Советского Союза. Газета.Ru

При этом республика продолжит соблюдать ряд введенных против России рестрикций, так как «не выдержит» прямых санкций Запада. Ранее внесенные в черный список США казахстанские компании пришлось закрыть, добавил глава Минторга. Lenta.ru