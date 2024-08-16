Индия осталась вторым крупнейшим покупателем нефти у России

Индия по итогам июля приобрела российскую нефть на $2,8 млрд. Об этом сообщает индийский исследовательский центр CREA. Газета.Ru

Доля Китая в импорте российской нефти в прошлом месяце составила 47%, Индии - 37%. На ежегодный импорт из России сейчас приходится 40% от общих закупок Индии нефти за рубежом после того, как из-за санкций Запада российская нефть стала продаваться со скидками, отмечается в докладе CREA. В июле цена на российскую нефть бренда Urals понизилась на 9% в месячном исчислении, до $16,76 за баррель, по сравнению с сырой нефтью марки Brent. ТАСС

Ранее сообщалось, что за неделю с 26 июля по 2 августа фрахт нефтяных танкеров в российских портах подорожал на четыре-семь процентов. Lenta.ru