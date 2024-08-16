Правительство и министерства России доработали план по обеспечению устойчивого развития и экономического суверенитета — нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Он потребует 2,7 трлн рублей бюджетных средств, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующую презентацию.

Новый документ структурирован по восьми направлениям: малый и средний бизнес, финансовый рынок, конкуренция, производительность труда, инвестиционная активность, углеродная повестка и два венчурных блока — «Технологии» и «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). В прошлой, июльской, версии проекта запрос на финансирование был другим: тогда потребность в средствах оценили в 1,9 трлн рублей. Кроме того, в ней не было технологического блока в направлениях, отмечает собеседник газеты.

Обновленная версия предполагает достижение 10 верхнеуровневых показателей с шестилетним горизонтом планирования — 2025–2030 годы. Большая их часть дублирует KPI указа президента Владимира Путина от мая 2024 года по направлению «устойчивая и динамичная экономика». Однако предусмотрен и другой, консервативный, сценарий — с меньшим объемом финансирования и корректировкой целевых показателей в сторону понижения. Согласно нему, из бюджета предлагается выделить не 2,7 трлн, а 2 трлн рублей.

Подсчитаны траты из главной российской «кубышки»

Пять федпроектов из восьми курирует Минэкономразвития, говорится в презентации. За реализацию остальных несут ответственность другие ведомства. В частности, за развитие финансового рынка отвечает Минфин, НТИ курируется Минобрнауки, а развитие конкуренции — ФАС.

Общая логика проекта направлена на обеспечение устойчивого экономического развития, основанного на конкуренции, предпринимательстве, частной инициативе и технологичности, уточнил в комментарии изданию через представителя курирующий его вице-премьер Александр Новак. Ожидается, что новая версия будет представлена на заседании президиума по стратегическому развитию в сентябре.