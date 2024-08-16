Юристы рассказали о блокировках счетов в банках США при входе из России

Американские банки могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами с территории России, кредитные организации из США вычисляют это по российскому IP-адресу клиента. Об этом сообщает РБК.

© gazeta.ru

Старший M&A-юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко рассказал, что у компании есть несколько случаев, когда банки США при попытках произвести транзакции из России блокировали счета клиентам. Он подчеркнул, что подобные случаи фиксируются последние полтора года.

По словам управляющего партнера FTL Advisers Марии Чумановой, кредитные организации могут заблокировать счет только в случае, если у них возникнут подозрения в незаконной деятельности, например, в отмывании денег. Она подчеркнула, что среди клиентов ее компании случаев блокировки со стороны американских банков не наблюдалось.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов отметил, что Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) советует блокировать счета клиентов, которые хотят осуществить платеж с подсанкционных территорий, определяя это с помощью IP-адресов. Подобная мера касается, например, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии, Крымского региона, ЛНР и ДНР.

Он добавил, что Россия не входит в число подобных территорий, но предположил, что банки блокируют счета исходя из своей внутренней оценки взаимодействия с РФ.

До этого стало известно, что российские компании столкнулись с резким ростом денежных средств, застрявших за границей из-за задержек в международных платежных расчетах.

Ранее российский платежный баланс ушел в минус.