Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением основных индексов

Индекс Мосбиржи 15 августа нес умеренные потери, хотя сырьевые цены подрастали. По итогам основной сессии рублевый индикатор снизился на 1,15%, до 2 838,11 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,2%, до 1 006,88 пункта. Курс юаня к рублю за день подрос на 0,042%, до 11,98 рубля.

"Рыночный сентимент остается под давлением напряженной геополитической ситуации. Кроме того, рубль демонстрировал попытки укрепления", - пояснил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

На мировых биржах преобладали позитивные настроения.

"В США показатель потребительской инфляции и индекс цен производителей указали на ослабление ценового давления с пиков 2022 года. В Китае вышла неуверенная экономическая статистика - уровень безработицы в июле вырос сильнее прогноза, промпроизводство увеличивалось медленнее, чем в июне", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке уже несколько дней остаются акции Ашинского метзавода (+10%) в ожидании инвесторами дивидендов за первое полугодие 2024 года. Лидерами понижения оказались акции ТМК (-2,8%), возможно, после выхода достаточно слабых финансовых результатов, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на 16 августа

Учитывая информационный фон, фактор пятницы может оказывать выраженное влияние - инвесторы могут откладывать покупки на начало следующей недели либо частично сокращать позиции, полагают в "БКС мир инвестиций". По прогнозам компании, завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в зоне 2 800 - 2 900 пунктов, юань - на уровне 11,8-12,1 рубля, доллар - 87,5-89,5 рубля.

По оценке Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2 850 - 2 950 пунктов. Курс юаня ожидается нами в диапазоне 12-12,5 рубля, на внебиржевом рынке доллар США может провести торги в интервале 87-90 рублей, евро - в коридоре 96-99 рублей.

В конце недели в США выйдет статистика по новостройкам за июль, в еврозоне - данные по торговому балансу. "Совкомфлот" завтра опубликует финансовые результаты за II квартал.