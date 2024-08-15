В ЦБ рассказали о результатах эксперимента по внедрению цифрового рубля

Участники эксперимента по внедрению цифрового рубля в России за год провели почти 40 тысяч операций. Об этом сообщили в Банке РФ.

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Напомним, что ЦБ начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 15 августа 2023 года был запущен эксперимент с его использованием в реальности.

«Участники пилота провели почти 40 тысяч операций с цифровыми рублями», — рассказали в банке.

Большая их часть пришлась на переводы друг другу (30 тысяч операций) и оплату товаров и услуг (девять тысяч операций».

В ЦБ рассчитывают, что во второй половине 2025 года использовать цифровой рубль смогут все желающие.