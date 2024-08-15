Экономист Александр Разуваев в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями касательно курса рубля в обозримой перспективе.

В понедельник внебиржевой курс доллара к рублю заметно окреп, поднявшись выше отметки 90 руб. Во вторник доллар взлетал почти до 94 рублей на внебиржевом рынке. Затем началось движение обратно. Как ранее сообщало издание «Свободная пресса», курс рубля продолжает укреплять позиции после обвала.

Недавнее снижение курса российской валюты связано с дефицитом бюджета, а также с худшими, нежели это ожидалось, продажами облигаций федерального займа, отметил специалист. До конца текущего года курс будет колебаться вокруг отметки «90 плюс» рублей за доллар, считает он.

При этом возможны отскоки в ту или иную сторону, поскольку рынок стал менее ликвидным. Александр Разуваев Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик

Экономист вместе с тем выразил мнение, что на заседании совета директоров Банка России 13 сентября будет принято решение о повышении ключевой ставки. Это, в свою очередь, окажет поддержку рублю.

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«Полагаю, ставку повысят до 19% годовых. И я не согласен с прогнозами о том, что показатель может уйти за 20%. Думаю, что статистика за август и по ВВП, и по промышленному производству, и, самое главное, по инфляции покажет, что необходимости в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики нет», - отметил эксперт.

Говоря о курсе рубля до конца года, Разуваев подчеркнул, что победа на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может стать условием для его укрепления.

«Я надеюсь, что Трамп победит, тогда может быть какая-то нормализация. По крайней мере, тогда финансовые рынки будут работать так, они должны работать. Допускаю, что при его победе на Западе также могут разморозить российские резервы. Конечно, в ответ мы разморозим их инвестиции», - сказал он.

Ранее сообщалось, что курс юаня на открытии торгов Мосбиржи вырос до 11,96 рубля.