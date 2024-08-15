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Экономисты предрекли снижение ключевой ставки до конца 2024 года

В России наблюдается стабилизация экономики – в пользу этого говорит снижение темпов роста потребительской активности. С учетом этого к концу года Центробанк может снизить ключевую ставку, заявил доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб в беседе с Общественной Службой Новостей.

Экономисты предрекли снижение ключевой ставки
© РИА Новости

По словам эксперта, в прошлом году в России фиксировался чрезмерно высокий рост потребительской активности, что привело в конечном итоге к высокой инфляции. На фоне воздействия регулятора на процентные ставки и других мер ситуация начала выравниваться, что говорит о восстановлении экономики, отметил он.

Кроме того, по итогам первой половины этого года доходы в бюджет выросли, в том числе за счет неэнергетического сектора. Это говорит о скором замедлении инфляции, пояснил Твердохлеб.

«Поэтому я считаю, что ситуация в экономике в этом плане весьма, весьма позитивна. То, что мы сегодня наблюдаем, относится и к замедлению темпов роста цен. Думаю, что в сентябре-октябре мы столкнемся с ситуацией, когда Центральный банк перестанет повышать ключевую ставку», — заявил экономист.

Он также не исключил снижение ставки до конца года, отметив, что это может стать сигналом стабильной экономической ситуации.

В то же время в ЦБ до этого допустили повышение ключевой ставки до 20% годовых и выше, если у регулятора останутся сомнения в замедлении инфляции. Также отмечается, что на решение ЦБ могут повлиять дополнительные проинфляционные риски, среди которых значительное ухудшение внешних условий, сокращение возможностей получения импорта или падение российского экспорта.

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