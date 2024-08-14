КНР инициировала разбирательство в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили

Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации из-за ввода Евросоюзом таможенных пошлин на некоторые категории китайских электромобилей. Об этом сообщается на сайте ВТО.

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Отмечается, что Китай запросил проведение в ВТО консультаций с ЕС. Темой является разрешение споров в отношении расследования Евросоюза касательно китайских субсидий для импортируемых из КНР автомобилей с электронными батареями и последующего введения временных ответных пошлин на отдельные автомобили.