$90.01-2.65100.31-0.25
Почта

КНР инициировала разбирательство в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили

Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации из-за ввода Евросоюзом таможенных пошлин на некоторые категории китайских электромобилей. Об этом сообщается на сайте ВТО.

КНР инициировала разбирательство в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
© CC BY-SA 4.0 / User3204 /

Отмечается, что Китай запросил проведение в ВТО консультаций с ЕС. Темой является разрешение споров в отношении расследования Евросоюза касательно китайских субсидий для импортируемых из КНР автомобилей с электронными батареями и последующего введения временных ответных пошлин на отдельные автомобили.

«Китай утверждает, что рассматриваемые меры не соответствуют статье VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и различным положениям Соглашения ВТО о субсидиях и компенсационных мерах», — говорится в тексте.
2