КНР инициировала разбирательство в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации из-за ввода Евросоюзом таможенных пошлин на некоторые категории китайских электромобилей. Об этом сообщается на сайте ВТО.
Отмечается, что Китай запросил проведение в ВТО консультаций с ЕС. Темой является разрешение споров в отношении расследования Евросоюза касательно китайских субсидий для импортируемых из КНР автомобилей с электронными батареями и последующего введения временных ответных пошлин на отдельные автомобили.
«Китай утверждает, что рассматриваемые меры не соответствуют статье VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и различным положениям Соглашения ВТО о субсидиях и компенсационных мерах», — говорится в тексте.