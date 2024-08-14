Названы причины ослабления рубля

Масленников: российская валюта отреагировала падением на события в Курской области

Причиной ослабления курса рубля стала атака ВСУ на Курскую область, а также ряд других факторов, рассказали эксперты. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В последние дни курс национальной валюты упал на внебиржевых торгах на 8,8% — с 84,9 до 92,6 за доллар.

В частности, пояснили аналитики, на динамике цен на валютном рынке сказались введенные 12 июня Вашингтоном санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра, снижение объемов импорта из-за проблем с платежами в Китай и Турцию, сезонный всплеск спроса на валюту для зарубежных летних отпусков.

«Прежде всего на курсовую динамику повлияли события в Курской области. Они сказались на ощущениях, на психологии тех зарубежных игроков, которые находятся с нами в тесных торгово-платежных отношениях», — отметил ведущий эксперт ЦПТ, экономист Никита Масленников

По его мнению, до конца августа рубль будет находиться в коридоре 90-93 рублей за доллар, после чего уйдет к отметке 90. Он добавил, что ситуация на валютном рынке вполне может выровняться.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев пояснил, в свою очередь, что на ситуации с рублем явно сказался очередной виток геополитической напряженности.