Банки могут обязать внести разовый налог на сверхприбыль

Партия «Справедливая Россия — За правду» направила правительству РФ законопроект, который предлагает обязать банки наравне с другим крупным бизнесом уплатить разовый десятипроцентный налог на сверхприбыль. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что алгоритм расчета сверхприбыли для банковской сферы будет аналогичен алгоритму расчета сверхприбыли, предусмотренному федеральным законом от 4 августа 2023 года №414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль».

По мнению авторов документа, его принятие позволит мобилизовать в федеральный бюджет дополнительные доходы в размере около 200 миллиардов рублей.