Центробанк намекнул на новое повышение ключевой ставки

В Центробанке намекнули на новое повышения ключевой ставки, которое потребуется, чтобы обуздать инфляцию в России. Комментарий, посвященный динамике потребительских цен, опубликовали на сайте регулятора. Из него, в частности, следует, что годовая инфляция в прошлом месяце возросла до 9,13 процента против июньских 8,59 процента.

Резкий рост цен в июле (на 1,14 процента), который, как сообщалось ранее, оказался максимальным с начала текущего года, ЦБ объяснил «более высокой, чем обычно, индексацией коммунальных тарифов». В материалах также указывается, что инфляционное давление осталось в прошлом месяце на повышенном уровне, не демонстрируя устойчивого снижения. Согласно актуальному прогнозу Центробанка, в целом за год показатель инфляции окажется в диапазоне от 6,5 до 7 процентов.

«Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий», — указали в Банке России.

Регулятор в конце июля поднял ключевую ставку с 16 до 18 процентов, пообещав оценить целесообразность дальнейшего ее увеличения на ближайших заседаниях. При этом некоторые участники обсуждения призывали повысить ставку сразу до 19 или 20 процентов годовых, объясняя необходимость шага тем, что текущая высокая инфляция начинает сильнее укореняться в экономике, плохо влияя на перспективы ее роста.

Комментируя принятое в итоге решение, глава Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ставки присутствовали бы риски стагфляции.