Ставки по кредитным картам в РФ упали до минимума с октября 2023 года

Ставки по кредитным картам в России в течение первых недель августа 2024 года упали до 28,6 процента годовых — минимума с октября 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Согласно информации издания, такое снижение ставки связано с отменой моратория Банка России на учет предельной полной стоимости кредита по всем видам займов. На этом фоне объем выдачи кредитных карт в июле составил 314,5 миллиарда рублей, что стало вторым результатом за последние пять лет.

Общий объем кредитов россиян в первом полугодии 2024 года превысил 37 триллионов рублей. Это является новым историческим максимумом.