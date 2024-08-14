Сербия рассматривает варианты сотрудничества с БРИКС

Вице-премьер Сербии Александар Вулин в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил возможность сотрудничества Белграда с БРИКС, а также подчеркнул существующую многовековую дружбу между сербским и русским народами. Об этом говорится в опубликованном заявлении сербского правительства.

"Вице-премьер [Сербии Александар Вулин] и министр иностранных дел России [Сергей Лавров] обсудили модели и механизмы установления сотрудничества между Республикой Сербия и организацией БРИКС, - отметили в кабмине. - Вулин отметил, что Россия никогда не ставила Сербии условия и не шантажировала ее за свою безоговорочную поддержку. Наша страна благодарна за это и не забывает многовековую дружбу между нашими двумя народами".

Вулин выразил благодарность России и Лаврову "за принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Сербии", а также подчеркнул, что он "гордится тем, что Сербия не участвует в антироссийской истерии и не ввела санкции в отношении РФ".

"Вулин и Лавров согласились, что двустороннее сотрудничество между Сербией и Россией очень хорошее и развивается на всех уровнях, в первую очередь благодаря дружеским и сердечным отношениям между президентами Александаром Вучичем и Владимиром Путиным. Собеседники подчеркнули, что обе страны заинтересованы в дальнейшем совершенствовании сербско-российского стратегического партнерства", - заключили в правительстве.

Лавров также напомнил о приглашениях главам парламента Сербии и МИД страны Ане Брнабич и Марко Джуричу посетить РФ с визитом.