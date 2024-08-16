Названы подешевевшие в России продукты питания

В июле 2024 года в России сильнее всего снизились цены на овощи из «борщевого набора», баранину, яблоки и яйца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Морковь подешевела на 16,1 процента, свекла — на 15 процентов, картофель — на 13,67 процента. Однако наблюдается аномальная ситуация с ценами на капусту, стоимость которой в августе обычно опускается, однако в этом году растет.

АКОРТ отмечает, что в июле также заметно подешевели баранина (на 7,77 процента), сезонные яблоки (на 7,03 процента) и куриные яйца (почти на 6 процентов).

Сильнее всего в июле в торговых сетях подорожали черный байховый чай, белокочанная капуста, сливочное масло, вермишель и молоко.

Ранее появился прогноз, что в конце лета и начале осени российские производители продуктов повысят закупочные цены для ретейлеров на 5-40 процентов.

В свою очередь, Минсельхоз заверил, что Россия сможет избежать резкого подорожания продуктов за счет высокого насыщения внутреннего рынка и мер господдержки.