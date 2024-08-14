Аналитики объяснили, что происходит с курсом рубля и чего ждать дальше

Курс рубля в августе начал стремительно снижаться: 6 августа курс национальной валюты к доллару составлял 84,9 рубля, а 13 августа — уже 92,6 рубля. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ответили, с чем связано падение рубля и долго ли курс будет оставаться волатильным.

По мнению главного аналитика Совкомбанка, у высокой волатильности есть три основных причины: сложная геополитическая ситуация, перестройка экономики в условиях санкций и проблемы с расчетами за внешнеэкономические операции. При этом влияние последнего фактора усилилось из-за ухудшения ситуации с платежами в Китай. Дополнительно негативно на рубле сказывается сезонный спрос на валюту для зарубежных летних отпусков, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта, перечислил аналитик.

Оттоку капитала способствует обострение ситуации в приграничных территориях России и рост сроков расчетов по внешнеторговым сделкам, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.

Основной причиной волатильности стали последствия санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, высказал мнение доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. Новая «непрозрачная» методика расчета курса валют привела к сокращению количества участников торгов, в то время как крупные по объемам сделки могут резко повлиять на средневзвешенный курс, сказал он.

Колебания курса рубля похожи на временный шок, который должен самостоятельно разрешиться, полагают аналитики. По прогнозам Васильева, рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 88–95 рублей за доллар и 93–101 рубля за евро. Михаил Гордиенко напомнил, что регулятор имеет рычаги, позволяющие поддерживать стабильный курс в пределах целевых ориентиров, обозначенных в прогнозе социально-экономического развития.