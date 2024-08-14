Минфин и ЦБ обсуждают создание криптобирж в РФ
Минфин и ЦБ ведут дискуссии на тему легализации криптобирж в России. Однако консенсуса пока они не достигли, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.
Силуанов указал на легализацию властями собственного майнинга, возможности расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность и расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов.
Теперь в стране необходимо решить вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж, указал Силуанов. Эти пункты пока находятся «в серой зоне», подчеркнул он. Министр сообщил о планах подготовить осенью соответствующее законодательное решение.
Ранее РИА Новости сообщило, что, согласно ожиданиям Банка России, первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца 2024 года.