Минфин призвал сократить число госслужащих

В Минфине выступают за сокращение числа госслужащих и повышение им зарплаты, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает 14 августа ТАСС.

По его мнению, возможно, такая большая численность государственного сектора не нужна.

«Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату», — сказал министр.

Однако увеличение зарплаты требует значительных расходов, в то время как основной задачей в настоящий момент является обеспечение нужд специальной военной операции, отметил глава финансового ведомства.