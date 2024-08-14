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В Минфине выступают за сокращение числа госслужащих

В Минфине выступают за сокращение числа госслужащих и повышение им зарплаты, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает 14 августа ТАСС.

Минфин призвал сократить число госслужащих
© ТАСС

По его мнению, возможно, такая большая численность государственного сектора не нужна.

«Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату», — сказал министр.

Однако увеличение зарплаты требует значительных расходов, в то время как основной задачей в настоящий момент является обеспечение нужд специальной военной операции, отметил глава финансового ведомства. 

«Мы в первую очередь сейчас концентрируем ресурсы на обеспечение наших задач в области нашей безопасности и обороны и решение вопросов СВО», — сказал Силуанов.
Экономика
Антон Силуанов
Зарплата