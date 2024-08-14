Кредитный рейтинг Украины понизили до «ограниченного дефолта»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на релиз агентства.

Так, рейтинг был снижен с уровня «C» до «RD» (ограниченный дефолт). Что касается долгосрочного рейтинга в национальной валюте, то его агентство сохранило на уровне «CCC-». Краткосрочные РДЭ были сохранены в обеих валютах на отметке «C». Рейтинг странового потолка оставили на уровне «B-».

Согласно релизу, снижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму в 750 миллионов долларов, подлежащего выплате 1 августа.

В июле министр финансов страны Сергей Марченко заявил в беседе с РБК-Украина, что украинской стороне удалось согласовать с Международным валютным фондом (МВФ) инициативы о повышении налогов, которые необходимы для продолжения финансовой поддержки со стороны Запада.