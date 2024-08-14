$90.01-2.65100.31-0.25
Почта

Россия попала в список стран с высоким уровнем дохода у населения

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия входит в число стран, которые отличаются высоким уровнем доходов населения, передает РИА Новости.

Силуанов высказался о доходах россиян
© РИА Новости

Силуанов выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По словам министра, страна создала «крепкую устойчивую финансовую базу, собственную финансовую инфраструктуру».

«Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас - мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности», - подчеркнул Силуанов.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные платформы «Авито Работа» сообщили, что наиболее высокие зарплаты в июле 2024 года предлагали финансовым консультантам — в среднем около 93 864 рублей в месяц за полный рабочий день.

5