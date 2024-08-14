Силуанов назвал помощника России в борьбе с недружественными странами

Крепкий финансовый щит помогает экономике России справиться с давлением недружественных стран и даже расти в этой борьбе. Об этом на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил министр финансов страны Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, в России создана крепкая устойчивая финансовая база, собственная финансовая инфраструктура, благодаря которым она не разнесена в клочья, на что рассчитывал Запад.

«Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас», — заявил глава ведомства.

Он также напомнил, что по ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в рейтинге стран Всемирного банка Россия в 2024 году поднялась на четвертое место.

ВВП по ППС является альтернативной методикой определения размера экономики, который редко используют для описания реального экономического статуса страны (в нем, в частности, Китай давно обогнал США). Основным параметром остается ВВП по номинальному значению в долларовом выражении. В этом списке Россия находится на 11-м месте с показателем 2,02 триллиона долларов. За последний год ее ВВП в долларовом выражении сократился на 200 миллиардов долларов.