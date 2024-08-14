В России спрогнозировали подорожание водки

«Росспиртпром» сообщил производителям водки о повышении цен на спирт, сообщает Ura.ru.

C 1 сентября он подорожает почти на девять процентов. Изменение в цене на водку составит около четырех рублей. Оно коснется прежде всего бюджетной водки.

Стоимость спирта увеличивает не только «Росспиртпром», но и ряд других заводов. Ситуация носит коммерческий характер, повлиять на нее производители врдки не могут.

Доля потребления водки среди россиян остается высокой, при этом в основном алкоголь употребляют граждане в возрасте 35-39 лет, сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.