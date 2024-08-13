Эксперт объяснил падение курса рубля

Наблюдающееся в последние дни резкое снижение официального курса рубля к доллару и евро обусловлено последствиями июньских санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ), считает главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин, мнение которого приводит РИА Новости.

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Центробанк 13 августа повысил курс доллара почти на три рубля, до 92,66 рубля. По итогам предыдущих двух рабочих дней суммарно он прибавил около 3,5 рубля. Курс евро также рос синхронно с американской валютой, поднявшись во вторник выше 100 рублей впервые с середины апреля.

«13 августа истекала лицензия Минфина США на сворачивание операций с НКЦ. Срок американским регулятором был продлен, но, вероятно, часть финансовых институтов решила придерживаться изначального плана. Такое наиболее выраженное движение курса именно к 13 августа вряд ли является просто совпадением», — объяснил эксперт.

Помимо этого, говоря о возможных микрорыночных факторах падения рубля, он указал на усилившийся дефицит юаневой ликвидности на рынке. Кузьмин допустил, что такие всплески волатильности под влиянием событий, задающих изменения условий курсообразования, теперь будут достаточно типичны для российского валютного рынка.

В начале августа США продлили на два месяца разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также НРД. Крайний срок сворачивания операций в связи с санкциями американский Минфин перенес на 12 октября.

Сами ограничения ввели 12 июня. Вскоре после этого на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. В то же время в ЦБ пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.