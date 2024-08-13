Индекс РТС отреагировал на резкое повышение официальных курсов валют

Индекс РТС резко обвалился после повышения официальных курсов Банка России, пишет Telegram-канал «Сам ты инвестор!».

По данным канала, в 17:23 мск индекс был на уровне 1011,8 пункта, через минуту, в 17:24 мск, бенчмарк на минимуме падал до 982,02 пункта (-2,95%).

Ранее сообщалось, что ЦБ повысил официальный курс доллара почти на 3 рубля, до 92,66 рубля за единицу американской валюты. Журналисты отметили, что выше 92 рублей курс доллара ЦБ поднялся впервые с 3 мая.

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Напомним, что по курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.