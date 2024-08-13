Названа страна, получившая лучшую цену за российский газ

Сербия платит лучшую цену за газ из России среди всех европейских стран, заявил сербский министр Ненад Попович, курирующий внешнеэкономические связи страны, по итогам встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. По его словам, которые приводят «Ведомости», Москва и Белград заключили очень выгодный контракт.

Мы получаем самую лучшую цену [российского] газа в Европе, и это помогает Сербии развивать свою экономику, — отметил Попович.

В свою очередь, Решетников констатировал, что Сербия из-за санкций испытывает давление со стороны ЕС. По его словам, Москва ценит «прагматичный подход» Белграда.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена на газ в Европе зимой будет зависеть от погоды и спроса. Энергетик подчеркнул, что также оказать влияние могут непредвиденные обстоятельства, например приостановка транзита через Украину.

До этого член Европарламента от Нидерландов Том Берендсен подчеркивал, что страны — участницы ЕС рискуют стать зависимыми от российского газа и попасть в «ловушку». По его словам, в мае текущего года объединение импортировало топливо из РФ на 30% больше, чем в сентябре 2022 года. Более того, как отметил политик, Москва снижает цены на энергоресурсы, чтобы обойти других поставщиков.