Стоимость связанных с РФ активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций, с апреля увеличилась на 1,3 млрд франков ($1,5 млрд ).

Об этом говорится в заявлении Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO).

"По состоянию на 13 августа 2024 года в Швейцарии заблокированы финансовые активы на сумму 7,1 млрд швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные автомобили и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и активы, принадлежащие физическим лицам, компаниям и организациям, в отношении которых введены санкции. Из этой суммы 1,3 млрд швейцарских франков в настоящее время заморожены на предварительной основе", - указано в документе.

В нем отмечается, что в некоторых случаях "активы блокируются в качестве меры предосторожности, и после тщательного выяснения обстоятельств ограничения могут быть сняты".

В Минфине предсказали будущее замороженных российских активов

В апреле стоимость замороженных в Швейцарии активов РФ, как сообщал SECO, составляла 5,8 млрд франков (примерно $6,7 млрд).