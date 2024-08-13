Спрогнозировано, будет ли юань стоить выше 15 рублей

Повышение курса юаня до уровня в 15 рублей за юань произойдет только в том случае, если российский импорт резко восстановится, заявил Banki.ru аналитик компании «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

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При этом указанный сценарий вряд ли будет реализован, считает эксперт. По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, для такого удорожания курса юаня российская нацвалюта должна ослабевать к доллару быстрее, чем юань. Такая ситуация возможна при падении цен на нефть или снижения объемов российского экспорта, подчеркнул аналитик. Он не исключает, что это произойдет в ближайшие пару лет.

По словам главного аналитика ПСБ Дениса Попова, в этом году подорожания юаня до 15 рублей ожидать не стоит, но это возможно к концу следующего года. Он также отметил, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России продолжит оставаться фактором укрепления рубля как минимум до второго полугодия 2025-го.

Ранее главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич заявил, что курс юаня, вероятно, продолжит восходящую динамику и вновь приблизится к 12 рублям. Он напомнил о том, что по итогам пятницы пара юань/рубль поднялась на 0,1%.