Мишустин анонсировал новый экспортный нацпроект

Подготовленный Минпромторгом национальный проект "Международная кооперации и экспорт" будет состоять из четырех федеральных и поможет в кооперации с дружественными странами.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства РФ, посвященной международной кооперации и экспорту.

"Министерством промышленности и торговли подготовлен национальный проект, - поделился премьер. - В состав национального проекта войдут четыре федеральных. Первый коснется промышленных товаров, второй - продукции агропромышленного комплекса, третий - функционирования системы инструментов развития внешнеэкономической деятельности в целом, ну а четвертый - это как раз создание зарубежных механизмов поддержки". "Предстоит определиться по целому комплексу мероприятий, которые в первую очередь нацелены на обеспечение технологического суверенитета и лидерства России, [призваны] выстроить каркас для устойчивых цепочек кооперационных связей с партнерами из дружественных государств", - обозначил председатель правительства задачи стратегической сессии.

По словам Мишустина, до конца десятилетия несырьевой неэнергетический экспорт РФ должен, согласно целям нацпроекта, вырасти на две трети к прошлому году - до 21,12 трлн рублей. Агроэкспорт должен вырасти в полтора раза к уровню 2021 года - до более 4,7 трлн рублей.