Доля дружественных государств во внешнеторговом обороте России в этом году превысила 80% в стоимостном выражении, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства, посвященной международной кооперации и экспорту. ТАСС

Как подчеркнул премьер, вопреки попыткам помешать России с диалогом с потенциальными и действующими партнерами, доля дружественных государств во внешнеторговом обороте продолжает расти. «По результатам за первые пять месяцев текущего года этот показатель в стоимостном выражении превысил 80%, хотя, напомню, еще пару лет назад был около половины», — сказал он. RT на русском

«Важно, что в значительной степени такая динамика стала следствием существенного прироста российского экспорта почти на 11,5 процента», — отметил Мишустин. Российская газета