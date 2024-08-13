Настроения инвесторов в Германии упали до двухлетнего минимума

Индикатор экономических настроений ZEW для крупнейшей экономики Европы неожиданно снизился в августе, продемонстрировав самое резкое падение за последние два года. Об этом пишет Finacial Times.

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Показатель упал на 22,6 пункта за месяц, достигнув отметки 19,2 пункта. Снижение оказалось почти в три раза больше, чем ожидали аналитики, опрошенные изданием.

«Экономические перспективы Германии разрушаются», — заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

По его словам, высокая неопределенность, разочаровывающие данные по деловой активности в США и растущие опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке оказывают негативное влияние на экономические настроения.

Вамбах отметил, что все эти факторы способствуют снижению уверенности инвесторов в перспективах немецкой экономики.