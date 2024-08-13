ЦБ констатировал резкий рывок курса доллара

Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 14 августа.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 2 рубля 71 копейку, до 92,6592 руб. Курс евро вырос на 3 рубля 87 копеек, до 100,5590 руб. Китайский юань вырос на 16 коп. до 12,0233 руб.

Во вторник на внебиржевом рынке рубль продолжает дешеветь. Доллар США взлетает до 93,98 руб. (+3,05%). Евро растет на 2,08% до 101,57 руб. Курс китайского юаня на «Московской бирже» вырос до 12,0920 руб. (+1,69%). Юань вернулся выше 12 руб. впервые с 22 июля.

Банк России заявил о первом за четыре года дефиците платежного баланса

«Столь быстрая девальвация рубля - более 5% за неполных два торговых дня, - похоже, никого особенно не удивляет. Причин может быть много. Самая очевидная из них - это высокий спрос импортных компаний на валюту, которой поставляется меньше, чем хотелось бы. Кроме того, не стоит забывать о присутствии дефицита бюджета РФ. В январе-июне 2024 года он составил 0,5% ВВП, или 929 млрд рублей. Это меньше, чем за аналогичный период годом ранее, но и с такими параметрами тоже нужно работать. В условиях ослабления курса рубля «закрыть» дефицит проще», - сообщил старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Напомним, вчера внебиржевой курс доллара к рублю также заметно окреп, поднявшись выше отметки 90 руб.