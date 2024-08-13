ЕК перевела транш бюджетной помощи Украине в €4,2 млрд

Еврокомиссия перевел очередной транш бюджетной помощи Киеву в почти €4,2 млрд из Фонда для Украины. Об этом говорится в заявлении ЕК. Газета.Ru

Отмечается, что с начала 2024 года количество средств, выделенных для Киева из Фонда для Украины, достигло €12 млрд. RT на русском

Фонд для Украины - это программа финансирования текущих бюджетных расходов Киева объемом €50 млрд, рассчитанная до конца 2027 года. Выплаты из нее осуществляются в обмен на проведение Киевом реформ и преобразований, на которых настаивает Еврокомиссия. ТАСС